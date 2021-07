A fronte di 8.701 tamponi effettuati, sono 95 i nuovi positivi in Lombardia (tasso di positività all’1%), soltanto due casi nel Comasco.

Il report regionale diffuso oggi parla di 36 persone ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali (una in meno rispetto a ieri), mentre torna il segno “più” per quanto riguarda i reparti ordinari dove si contano 4 ulteriori accessi, per complessivi 128 pazienti. Al drammatico conto delle vittime, si aggiunge un decesso.

La situazione per province: sono 34 i nuovi casi nel Milanese, 13 nel territorio di Varese. Le altre realtà sono tutte al di sotto dei 10 contagi. Monza e Brianza, Lecco e Sondrio oggi sono a zero. Come detto sono 2 i casi nel Comasco.

E proprio restando in provincia di Como sono attualmente 5 i pazienti ricoverati per il virus all’ospedale Sant’Anna di San Fermo, gli altri presidi dell’Asst sono ancora Covid free.