Il tasso di positività resta stabile all’1,1%, ma torna il segno “più” affianco a molte voci: dai ricoveri ai decessi.

A fronte di 34.711 tamponi effettuati, sono oggi 399 i nuovi positivi in Lombardia di cui 18 (leggermente in calo rispetto agli ultimi due giorni) nel Comasco.

La situazione negli ospedali della regione parla di 15 ricoverati in più nei reparti ordinari (dove si contano complessivamente 143 pazienti) e se ne aggiunge uno nelle terapie intensive (che porta il totale a 30). Dopo due giorni senza decessi, il bollettino odierno registra due vittime in più che fanno salire il drammatico conto a 33.804 dall’inizio dell’emergenza.



La situazione suddivisa per province vede i numeri più alti a Milano con 145 nuovi casi, seguita da Varese 48, Monza e Brianza con 34, Cremona con 28. Il Comasco -come detto – conta oggi 18 nuovi positivi. Sotto i dieci contagi soltanto Lecco, Sondrio e Lodi.