Tasso di positività stabile in Lombardia: 1,1%. Ciò significa che, dei 38mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 438 sono risultati positivi.

I pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva sono 31, uno in più di ieri, mentre calano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari. Sette in meno, 136 in totale.

Da segnalare altri quattro decessi legati al Covid nell’ultima giornata in Lombardia, per un totale dall’inizio della pandemia di 33.808 vittime.

Dei 438 nuovi positivi, 165 sono in provincia di Milano. E ancora 48 a Varese, , 30 a Cremona, 29 a Brescia, 27 nella provincia di Monza e Brianza, 24 a Bergamo, 20 a Como, 19 a Mantova, 17 a Pavia, , 15 a Lodi, , 3 a Sondrio, 1 a Lecco.