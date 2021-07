In Lombardia un cittadino su tre non ha ricevuto ancora nemmeno la prima dose di vaccino. O perché non è ancora arrivato il suo turno o perché ha deciso di rinunciare alla vaccinazione. I dati sono stati elaborati dal Sole 24 ore.

Lombardia in cima, in fondo Sicilia, Calabria, Trento e Bolzano

Il numero lombardo dei non vaccinati sembra alto ma – in realtà – è il più basso d’Italia. In altre parole, la Lombardia è la regione in percentuale con il più alto numero di persone coperte con almeno una dose di vaccino. Una classifica che non fa distinzioni geografiche: agli ultimi quattro posti infatti si trovano due regioni del Sud, Calabria e Sicilia, ma anche le province autonome di Trento e Bolzano. In questi territori oltre il 43% dei cittadini non ha ricevuto nessuna dose.

Il 45% dei lombardi completamente vaccinato

Attualmente in Lombardia, la regione come detto più avanti d’Italia nella vaccinazione, il 33,3% dei cittadini non ha ricevuto alcuna iniezione, il 21% dei cittadini sta aspettando la seconda dose e il 45,7% è completamente vaccinato (o con doppia dose o con il farmaco monodose).