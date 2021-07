Un italiano su due al di sopra dei 12 anni ha completato il ciclo vaccinale, una percentuale già ampiamente superata in regione Lombardia, dove tra domani e mercoledì, secondo le ultime proiezioni della direzione Welfare dovrebbe essere raggiunta la quota del 70% delle adesioni alla campagna vaccinale, pari alla percentuale considerata utile per raggiungere la cosiddetta immunità di comunità.

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, sono più di 27 milioni gli italiani che hanno ricevuto le due dosi di vaccino o il monodose, pari al 50,2% della popolazione al di sopra dei 12 anni. Hanno superato quota 61,5 milioni invece le dosi complessive somministrate. La Lombardia si avvicina a quota 11 milioni di iniezioni.

Il green pass

I dati aggiornati della campagna vaccinale arrivano mentre il governo si prepara ad annunciare le nuove regole sul green pass. Venerdì scorso, il Comitato Tecnico Scientifico ha dato le indicazioni sulle regole che, secondo gli esperti dovrebbero essere fissate per arginare la ripresa dei contagi. La cabina di regia del governo si riunirà entro mercoledì e dovrà decidere l’elenco dei luoghi e degli eventi per i quali il certificato verde sarà obbligatorio.

Il dibattito tra le forze politiche è in corso ed è acceso, ma sembra ormai certo che il green pass sarà obbligatorio per accedere a stadi, concerti e a tutti gli eventi sportivi e dello spettacolo, oltre che per salire su treni, aerei e navi. L’obbligo potrebbe poi essere esteso ai ristoranti al chiuso, oltre che alle discoteche.

Le multe

Previste anche le sanzioni per chi non rispetta le regole: 5 giorni di chiusura per i gestori e 400 euro di multa per i clienti sprovvisti di certificazione verde, ridotti a 260 se la contravvenzione viene pagata entro il quinto giorno. Per il green pass servirà il ciclo vaccinale completo, l’attestazione della guarigione dal Covid da non più di sei mesi o un tampone negativo.