Un addio e un nuovo arrivo alla Pallacanestro Cantù. Gabriele Procida lascia la società per continuare la carriera in serie A mentre nello staff dei brianzoli arriva Antonello Sorci che svolgerà il doppio ruolo di video analyst per lo staff tecnico della S.Bernardo-Cinelandia Park e di capo-allenatore dell’under 16 eccellenza per il Progetto Giovani Cantù.

«Sono davvero molto felice – ha detto Sorci – di poter entrare a far parte di una società storica come Pallacanestro Cantù e di una realtà importante come il settore giovanile del Progetto Giovani Cantù. Nelle scorse settimane, prima di rientrare in Sardegna, ho avuto il piacere di far visita a quella che sarà la mia nuova casa, e di conoscere alcuni membri dello staff. Fin da subito ho notato grandi competenze e voglia di partire alla grande con questo nuovo progetto».

Pallacanestro Cantù ha comunicato invece l’addio di Gabriele Procida “E’ stata trovata una soluzione condivisa per permettere al giocatore di continuare la sua carriera in Serie A – fa sapere la società – Pallacanestro Cantù ringrazia Gabriele per le tante emozioni vissute insieme, che hanno avuto il loro apice nella vittoria dello scudetto under 16 e nel debutto nel massimo campionato con la maglia dell’Acqua S. Bernardo, e gli augura le migliori fortune per il suo futuro cestistico”.