Maltempo, è ancora emergenza. Strade e sottopassi allagati, colpita soprattutto la zona della Bassa Comasca. Quasi un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. Il maltempo non concede una tregua al territorio già messo a dura prova dall’alluvione degli scorsi giorni. Allagamenti di strade e edifici provati sono stati segnalati soprattutto nell’Olgiatese, a Montano Lucino e Lurate Caccivio.

Per l’allagamento del sottopasso chiusa via Colombo, nella zona di Lazzago. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dall’auto una persona rimasta intrappolata. Villaguardia allagata a causa dell’esondazione del torrente Fossato. Situazione critica anche a Como. Tombini saltati in diverse strade: via Traù, Via Asiago e in via Tibaldi.

Rallentamenti sul lungolago a causa dell’acqua che ha invaso la carreggiata e in via Borgovico. Piazza Cavour allagata, i tombini sono saltati a causa delle abbondanti precipitazioni. Acqua anche in via Mulini, difficoltoso l’accesso all’autosilo.

Resta critica la situazione per quanto riguarda la viabilità con la strada provinciale Lariana temporaneamente chiusa per allagamenti e rischio colate di fango, è stata poi riaperta con senso unico alternato all’altezza di via Torno, nel territorio di Como. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per bloccare l’acceso ai veicoli in attesa di ulteriori accertamenti.

Situazione critica anche sulla Regina, che al momento però resta percorribile. A Laglio, Carate Urio e Sala Comacina continua l’emergenza. In piazza Roma e nelle zone della Vecchia Regina, già devastate la scorsa settimana, è arrivata la protezione civile.

Si segnala inoltre la temporanea interruzione della linea ferroviaria Milano – Chiasso per allagamenti legati in particolare nella località di Albate.

Nelle scorse ore Regione Lombardia ha emanato un’allerta codice arancio (media gravità) per le giornate di oggi e domani per rischio idrogeologico e temporali forti.