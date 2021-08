Dagli Sati Uniti, ma anche da Canada, Brasile, Argentina, Grecia, Germania e altri 20 paesi. Registi (italiani e non) per un’intera settimana gireranno film nella città di Como.

Dopo aver fatto già tappa a Roma, in Umbria, Lazio, Basilicata, Toscana, Sardegna e a Milano città, Cinemadamare arriva a Como, dal 05 all’11 agosto, con il sostegno della Fondazione Comasca e con il patrocinio del Comune di Como. E’ il più grande raduno di giovani cineasti del mondo, giunto alla XIX edizione.

I circa 50 giovani artisti che seguono la Kermesse realizzeranno le loro opere dal 5 all’11 agosto. Filmeranno tra le vie della città. A contatto con le persone e la cittadinanza. I film creati saranno poi proiettati gratuitamente, dalle ore 21.30, in Piazza martinelli.

Cinemadamare è organizzato in partnership con 47 scuole e università di Cinema di tutti i continenti, dalla Santa Monica College di Los Angeles alla South African School Of Motion Picture Medium di Città del Capo, alla Moscow School Of New York Media di Mosca alla Mit Insistute Of Disign di New Deli, e da tante altre. Da 19 anni, dunque, gli studenti di tutte queste Scuole si danno appuntamento in Italia, per continuare la loro formazione “sul campo”, e per dar vita al più grande Campus itinerante per la formazione e per la produzione cinematografica.