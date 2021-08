Esposto in Procura del Codacons “per evidenziare la farraginosità dell’apparato burocratico italiano che ha causato i ritardi e il danno arrecato alle famiglie e più in generale all’economia del paese”. Questo quanto diffuso da un comunicato stampa del Codacons Lombardia. Secondo l’associazione, i contributi del bando regionale destinato alle famiglie sarebbero in ritardo di circa due mesi data l’approvazione dello scorso 6 aprile.

Entro la metà di giugno le famiglie con Isee non superiore a 30.000 euro che abbiano avuto una contrazione del reddito familiare durante il periodo Covid avrebbero dovuto percepire una somma pari a 500 euro. Non essendo stato così, “in moltissimi casi”, spiega il Codacons, è arrivata la decisione di procedere con un esposto in Procura.