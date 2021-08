Continua la campagna di immunizzazione degli over 60, la popolazione per cui contrarre il virus rappresenta un rischio maggiore. Per loro quindi continua anche la possibilità di presentarsi – senza prenotazione– per ricevere il vaccino monodose Janssen.

Come indicato da Regione Lombardia poi, negli hub il vaccino sarà inoculato senza prenotazione anche al personale scolastico (docente e non), in vista dell’adozione del green pass per la riapertura delle scuole a settembre.

Asst Lariana fa sapere che il centro vaccinale di Villa Erba a Cernobbio sarà aperto fino al 14 agosto tutti i giorni dalle 8 alle 20 mentre nel giorno di Ferragosto la chiusura del centro sarà anticipata alle14. Stesso orario per l’hub a Lariofiere di Erba.

Ricordiamo poi, che gli over 60 potranno vaccinarsi anche in farmacia. L’iniziativa coinvolge l’intera regione Lombardia e in provincia di Como i punti individuati per questa prima fase del progetto sono a Breccia e Bulgarograsso.

Ciascuna farmacia, per evitare lo spreco di dosi, mette a disposizione un’agenda specifica organizzata secondo criteri condivisi con la Regione. Gli over 60 che vorranno effettuare l’iniezione dovranno in questo caso prenotarsi direttamente in farmacia.