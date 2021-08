A fronte di 10.975 tamponi effettuati, sono 200 i nuovi positivi oggi in Lombardia (con un tasso pari all’1,8%). Nel comasco i contagi sono 12. Come sempre il lunedì i numeri sono più bassi perché vengono processati meno tamponi.

La situazione negli ospedali della regione parla di 37 pazienti in terapia intensiva (2 più di ieri) e 275 negli altri reparti (uno in meno nelle ultime 24 ore). Si conta un decesso in più (dall’inizio della pandemia sono 33.839 le vittime).



I nuovi casi per provincia:

Milano: 69 di cui 29 a Milano città;

Bergamo: 10;

Brescia: 13;

Como: 12;

Cremona: 13;

Lecco: 5;

Lodi: 0;

Mantova: 14;

Monza e Brianza: 5;

Pavia: 4;

Sondrio: 7;

Varese: 38.