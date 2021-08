Nelle ultime 24 ore a fronte di 36.816 tamponi effettuati, in Lombardia i nuovi casi sono stati 768 con un tasso di positività che sale al 2%.

Risultano stabili i ricoveri in terapia intensiva, sono ancora 35 mentre salgono quelli non in terapia intensiva. Oggi sono 294, 11 in più rispetto a ieri.

Le vittime per Covid in Lombardia sono state due.

Rispetto ai dati del comasco, i nuovi positivi sono 36.