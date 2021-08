Con il Paese alle prese con la quarta ondata dell’emergenza Covid, la preoccupazione torna su una nuova impennata di ricoveri che potrebbe mettere ancora una volta a dura prova gli ospedali.

15 i posti in Malattie infettive

“Come da indicazioni di Regione Lombardia, attualmente Asst Lariana ha messo a disposizione dei malati Covid il reparto di Malattie Infettive, per un totale di 15 posti letto –spiega il dottor Matteo Soccio, direttore sanitario di Asst Lariana-. Nel caso in cui si rendesse necessario implementare questa disponibilità – visto che il reparto di Malattie infettive deve provvedere all’assistenza anche delle altre patologie di sua specifica competenza , continua il direttore- per rispondere al bisogno è stato previsto l’utilizzo di altri 15 posti letto ubicati nel reparto di Riabilitazione”.

Attività in aderenza con le indicazioni della Regione

Durante i momenti più critici della pandemia, le prestazioni ai malati negli altri reparti sono state spesso procrastinate, un’eventualità che potrebbe ancora oggi verificarsi, ma che l’azienda ospedaliera è pronta ad affrontare, come spiega Soccio: “Premesso che Asst Lariana ha sempre risposto e garantito gli interventi urgenti ed oncologici anche quando l’emergenza Covid era dominante su tutte le attività di funzione, anche in questo momento, così come per il prossimo futuro, la direzione strategica, con la condivisione di tutti i reparti coinvolti, ha predisposto un piano delle attività chirurgiche e non, in aderenza alle indicazioni regionali e alla priorità dettata dalle patologie”. “Durante i mesi estivi –sottolinea inoltre il direttore sanitario- le procedure chirurgiche sono state soddisfatte e non c’è stata alcuna riduzione dell’attività né tantomeno dei posti letto. A settembre, -conclude- in piena aderenza alle indicazioni della direzione generale Welfare implementeremo ulteriormente quanto già avviato in questi mesi, strutturando attività aggiuntive oltre al normale orario di lavoro, con una programmazione settimanale e mensile”.