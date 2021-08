In arrivo, da Regione Lombardia, gli aiuti economici alle imprese. Sono circa 110 milioni di euro le risorse messe in campo dall’assessorato allo Sviluppo Economico, per sostenere il sistema imprenditoriale lombardo.

Dei 110 milioni, 73 saranno concessi a fondo perduto e 37 saranno erogati con finanziamento. Investimenti che hanno riguardato 15.756 imprese.

La provincia con il maggior numero di beneficiari è quella di Milano (6.022) seguita da Brescia (2.112) e Bergamo (1.441).

“In questi mesi – si legge in una nota dell’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – abbiamo messo in campo tutte le risorse che avevamo a disposizione per aiutare aziende e lavoro. Conterà verificare il moltiplicatore economico delle risorse erogate e intanto andiamo avanti con il cambiamento. Tenendo conto che fisco e approvvigionamento delle materie non dipendono dalla Regione continuiamo il lavoro introducendo sostegni alla competitività, all’innovazione e alla produttività al fine di velocizzare il raggiungimento degli obiettivi che si sono prefissati i nostri imprenditori. Aiutare le imprese vuol dire sostenere il lavoro“.