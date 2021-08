A Ferragosto, come previsto, è stato chiuso l’hub vaccinale di Villa Erba a Cernobbio. Sabato 21 agosto entrerà quindi in funzione il centro per i vaccini in via Napoleona a Como, nell’area dell’ex ospedale, gestito dall’Asst Lariana.

Più precisamente nel Padiglione Negretti, ossia l’edificio a destra del monoblocco entrando dall’ingresso principale di via Napoleona. Il centro vaccinale sarà operativo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20. Per la sosta il parcheggio più vicino è l’autosilo Valmulini, collegato direttamente con via Napoleona. Potranno essere allestite fino a 18 linee vaccinali (per un totale di 1500 vaccinazioni al giorno). Il centro di via Napoleona si affianca a quello a Lariofiere, ad Erba, che prosegue la sua attività, dalle 8 alle 20, tutti i giorni.

Come ormai da prassi consolidata, gli over 60, il personale sanitario, scolastico e universitario potranno presentarsi direttamente nei centri vaccinali senza prenotazione. Per tutte le altre categorie di cittadini è invece necessario prenotarsi con le modalità ormai note, a partire dal portale di Regione Lombardia.

Una precisazione sui più giovani: è necessario che i minorenni abbiano compiuto il 12simo anno d’età il giorno dell’appuntamento vaccinale. Sempre i minorenni, devono presentarsi con un genitore, che dovrà firmare davanti al medico il consenso.

In merito invece alle visite in ospedale, Asst Lariana ha confermato una linea di prudenza. “Tutte le situazioni saranno valutate e, nei limiti del possibile e ove ritenuto opportuno, si cercherà di dare una risposta alle esigenze – spiega il direttore sanitario di Asst Lariana, Matteo Soccio -. L’andamento epidemiologico, tuttavia, e in particolare la circolazione di varianti di Sars-Cov2 rendono ancora necessario assumere comportamenti di massima precauzione. Le persone ricoverate hanno maggiori fragilità e dobbiamo in tutti i modi evitare il rischio di contagio”.