In Lombardia sono disponibili vaccini per tutti i cittadini, sono infatti più di 650.000 le dosi in giacenza, mentre le adesioni alla prima dose sono oltre 7.500.000, con una media giornaliera di prenotazioni negli ultimi sette giorni di 8.696; ieri sono state 9.590. Da oggi e fino al 23 agosto sono previste 172.731 somministrazioni. Lo comunica in una nota l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti, nella quale spiega come le giacenze attuali di vaccino in regione raggiungano le 651.834 dosi.Le somministrazioni previste fino a lunedì 23 agosto negli hub e nei centri vaccinali dell’Ats Insubria sono 16.622; i richiami previsti nello stesso periodo a livello regionale sono 33.407, 4.107 per le province di Varese e Como.

“Possiamo aiutare il Paese a una ripresa più vigorosa”

“Assicuro i lombardi che abbiamo dosi a sufficienza per tutti” –scrive l’assessore- e rilancia l’invito a vaccinarsi a giovani e adulti. “Nel nostro piccolo –aggiunge – possiamo aiutare il Paese a una ripresa più vigorosa e sicura”. Le dosi vaccinali consegnate dal governo alla Lombardia dal 1° agosto 2021 ad oggi sono 1.679.780, così suddivise: 7.280 Janssen, 384.210 Moderna e 1.288.290 Pfizer/BioNTech.