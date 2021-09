Più di 50mila tamponi e 688 nuovi positivi, con un tasso che resta all’1,3% in Lombardia. Lieve aumento dei pazienti ricoverati negli ospedali della regione. In terapia intensiva ci sono 46 malati Covid, uno in più di ieri, mentre aumentano di 6 i degenti nei reparti ordinari, che sono 359. Sono purtroppo altre 6 anche le vittime del virus registrate nelle ultime 24 ore.

In provincia di Como sono 45 i nuovi casi accertati e nessuna provincia è a zero contagi. Al Sant’Anna sono al momento 18 i pazienti ricoverati, nessuno dei quali è in terapia intensiva. Eventuali pazienti critici infatti al momento vengono indirizzati al Sacco, l’ospedale di riferimento per il territorio.