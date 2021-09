Sono 577 i nuovi casi registrati oggi Lombardia secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute.

Sono stati processati 40.410 tamponi e il tasso di positività è dunque all’1,4%, in leggero calo rispetto ai giorni scorsi.

In provincia di Como sono 35 i nuovi positivi.

Nelle terapie intensive lombarde ci sono 6 pazienti in più per un totale di 57. Nessun nuovo ricovero nei reparti ordinari dove attualmente ci sono 352 persone. Due le vittime registrate in Lombardia nelle ultime 24 ore. Una è stata registrata in provincia di Como, che tocca il drammatico numero di 2.300 vittime del Covid