Definisce il green pass una “patente di libertà” il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a margine dell’ultima giornata di lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il certificato – ha spiegato – “ti apre alla vita al lavoro e alla socializzazione. Cosa accadrà nei prossimi giorni lo ha detto il presidente Mario Draghi affermando che intende estendere il green pass. Io – ha precisato il ministro Brunetta – lo estenderei a tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato” ha concluso.

Intanto entro un mese – è noto – l’obbligo sarà allargato ai dipendenti statali e ad ottobre sarà in vigore anche per chi lavora in bar e ristoranti e in attività dove è già richiesto per i clienti. Lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto sul tema in modo netto, ribadendo che il vaccino è un dovere civico e morale.

La strada è segnata, in settimana il Presidente del Consiglio riunirà la cabina di regia poi il governo varerà il decreto.

Dal canto suo Matteo Salvini (che incontrerà Draghi in questi giorni) continua ad opporsi e lo ha ribadito anche a Como nei giorni scorsi. “La Lombardia è la regione che vaccina più di tutte in Italia, senza costrizioni ma per libera scelta – ha specificato il leader della Lega – vogliamo offrire salute e sanità senza obblighi. Il diritto alla salute sta insieme al diritto al lavoro e alle libertà”.

Sempre da Cernobbio sul tema era intervenuto anche il segretario del Pd, Enrico Letta. “Sono fiducioso che il presidente del consiglio troverà la giusta soluzione per far sì che ci sia l’estensione massima possibile ma in una logica di buon senso e senza eccessive forzature – ha spiegato il numero uno dei democratici – Lavoriamo tutti per convincere gli italiani che non è un’imposizione ma qualcosa che è utile e serve a tutti per ripartire”.