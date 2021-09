A fronte di 51.315 tamponi effettuati, sono 663 i nuovi casi in Lombardia. Il tasso di positività nelle ultime 24 ore si attesta all’1,2%.

In terapia intensiva sono ricoverati 58 pazienti, 3 in più di ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 395, anch’essi in crescita rispetto a mercoledì.

Le vittime del Covid-19 nelle ultime 24 ore sono state due e il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 33.945.

I nuovi casi per provincia: Milano 222 di cui 71 a Milano città; Bergamo 30; Brescia 84; Como 6; Cremona 24; Lecco 16; Lodi 15; Mantova 30; Monza e Brianza 57; Pavia 43; Sondrio 13; Varese 89.