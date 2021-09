Tutte le domande degli studenti risultati ammessi, ma non finanziati, riceveranno il contributo Dote Scuola. La Giunta regionale ha approvato nuove risorse regionali per un totale di ulteriori 9.160.000 euro per il contributo Dote Scuola – Materiale didattico anno scolastico 2021/2022.

Più precisamente, le famiglie riceveranno il Codice Dote Scuola all’indirizzo e-mail indicato in fase di compilazione delle domande e il contributo per studente verrà accreditato sulla Tessera sanitaria del richiedente, utilizzabile presso la rete dei punti vendita convenzionati.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato l’assessore all’Istruzione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala – resta quello di offrire agli studenti tutte le opportunità per poter frequentare al meglio e con tutti gli strumenti necessari le lezioni. A fronte di una richiesta senza precedenti, 46.000 domande in più, abbiamo fatto un grande sforzo per poterle finanziare tutte, stanziando un contributo di oltre 9 milioni di euro in aggiunta a quelli precedentemente previsti”.

“Regione Lombardia continua a soffrire – ha rimarcato l’assessore – il riparto di risorse statali per il diritto allo studio che ci penalizza sulla base delle necessità dei cittadini. Basti pensare che con le risorse statali siamo riusciti a coprire appena il 60% di domande, sebbene avessimo già integrato con risorse regionali per quasi 2 milioni di euro, è evidente che questo riparto non funzioni”.

Le somme accreditate saranno spendibili fino al 31 gennaio 2022 presso i punti vendita convenzionati per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, utilizzando la Tessera Sanitaria come strumento di pagamento tramite POS. Invece, nei punti vendita non dotati di POS verranno richiesti il codice fiscale del richiedente e due caratteri a caso del PIN Codice Dote Scuola.