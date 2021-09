Stazioni sorvegliate speciali nel periodo estivo. Gli agenti della polizia di Stato in Lombardia hanno controllato oltre 245mila persone negli scali ferroviari e sono stati 68 gli arresti e 477 le sanzioni. La polizia ferroviaria del compartimento Lombardia ha intensificato i servizi di sorveglianza, con la presenza su oltre 7mila convogli e 540 servizi antiborseggio degli agenti in borghese. Gli arresti sono stati in particolare per furto e spaccio.