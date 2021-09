Allerta meteo con codice arancione per rischio di temporali forti e rischio idrogeologico nella giornata di domani.

Comune di Como e Regione Lombardia raccomandano di consultare le previsioni meteo prima di uscire di casa. Per ricevere direttamente sul telefono le allerte meteo di Regione Lombardia è disponibile l’app ufficiale Allerta Lom. Per emergenze contattare il 112 (Numero Unico Emergenze). Per emergenze di Pronto Intervento di Polizia Locale nel Comune di Como contattare la Centrale Operativa 031.265555. Per segnalare evento significativo alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile contattare l’800.061.160 oppure via mail scrivere a cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.