Portare a Como il Festival dell’Economia. La proposta è stata lanciata da Elisabetta Patelli, presidente onoraria dei Verdi della Lombardia, che ha sollecitato istituzioni locali, enti territoriali e Fondazioni a sostenere la candidatura della città ad ospitare la manifestazione.

L’edizione numero sedici si è svolta dal 3 al 6 giugno scorsi a Trento, ma la prossima potrebbe lasciare la sede montana per scendere sul Lario. Il direttore scientifico del Festival dell’Economia Tito Boeri, alla guida dell’Inps dal 2014 al 2019 e professore ordinario di economia del lavoro all’Università Bocconi, sta già organizzando una nuova manifestazione per i primi di giugno del prossimo anno e domani, sul Corriere di Como, in un’intervista esclusiva l’economista spiegherà l’idetikit della località ideale per ospitare il festival.

Tra le caratteristiche che potrebbero favorire Como, la presenza di ateneo ben radicato sul territorio, come l’università dell’Insubria, interessata a diventare parte attiva del Festival. Si sono detti favorevoli ad accogliere l’evento Camera di Commercio, Unindustria, Lariofiere, Villa Erba e Fondazione Volta oltre al Comune e alla Provincia di Como. “Tra le candidature, ufficiali e ufficiose, ci sarebbero Torino, Camogli, Verbania e Bari” ha detto Boeri che al festival invita esperti e premi Nobel di chiarissima fama a parlare di temi di attualità nel dibattito economico.