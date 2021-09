Le ACLI di Como piangono la scomparsa del loro Presidente Provinciale, Emanuele Cantaluppi. “In questi ultimi anni alla guida dell’associazione, Emanuele ha messo al servizio dell’organizzazione e delle persone che hanno condiviso con lui cammino e responsabilità, l’esperienza acquisita in una vita di attività sociali e di rapporti – si legge nella nota di cordoglio inviata dalla presidenza Acli Como – ha messo al servizio dell’organizzazione e delle persone l’esperienza acquisita in una vita di attività sociali e di rapporti. Ma anche nella Chiesa Diocesana e nella società comasca ha sempre avuto un ruolo di tessitore di relazioni, di promotore di fraternità: è stato un punto di riferimento nei mondi variegati della lotta all’emarginazione, dell’accoglienza degli immigrati, della promozione del lavoro, della pace e dell’internazionalità. Gli attestati di vicinanza e di cordoglio che ci stanno arrivando fin dalle prime ore dalla scomparsa e la stima che la Chiesa e la società civile comasca dimostrano per la sua persona saranno uno stimolo per noi aclisti comaschi per seguire il suo cammino, certi di averlo a fianco ogni volta che ci impegneremo con l’azione sociale e politica e con le opere per il bene della comunità e la difesa dei più deboli”, conclude la nota.

I funerali si terranno mercoledì 29 settembre alle 14,30 nel Duomo di Como celebrati da Mons. Dante Lanfranconi vescovo emerito di Cremona.