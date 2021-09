A fronte di 63.638 tamponi effettuati, sono 345 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con un tasso di positività che scende allo 0,5%.

In diminuzione anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: ieri erano 62 oggi 56. Cresce di quattro unità invece, il numero dei ricoverati non in terapia intensiva che oggi sono 393. Il totale dei decessi sale a 34.032 e comprende le sei vittime registrare nelle ultime 24 ore.

A Milano sono stati registrati 111 positivi al Coronavirus di cui 56 a Milano città; a Bergamo 28; a Brescia 44; a Como 25; a Cremona 5; a Mantova 10; a Monza e Brianza 14; a Pavia 28; a Sondrio 3; a Varese: 57. Mentre a Lecco e Lodi non si registrano nuovi casi.