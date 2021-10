A fronte di 66.383 tamponi effettuati, sono 361 i nuovi casi Covid in Lombardia, tasso di positività allo 0,5%. L’aggiornamento sul contagio registra sette ricoverati in meno nei reparti ordinari, dove si trovano 365 persone, e un aumento di 4 pazienti nelle terapie intensive, dove sono 58 i letti occupati per il virus.

Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, il bilancio delle vittime sale a 34.050 dall’inizio della pandemia.

Nel Comasco i nuovi casi sono 16.