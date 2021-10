Il palinsesto autunnale di Espansione TV si arricchisce di due nuove trasmissioni. L’appuntamento è alle 20, ogni giorno, da lunedì al venerdì, con due produzioni che seguiranno la prima edizione serale del telegiornale.

Si parte con Centoventi Secondi, una rubrica sintetica ma incisiva: giornalisti, opinionisti ed esperti di diversi settori avranno a disposizione due minuti per commentare fatti di cronaca, politica e attualità. Opinioni scomode, critiche o magari anche rassicuranti, a seconda dell’argomento. Voci e volti diversi si alterneranno di sera in sera per dare profondità e commento ai fatti del giorno.

A seguire, spazio a un’altra rubrica, di taglio e argomento completamente differente: Salva un Amico, il nuovo programma di Espansione TV realizzato in collaborazione con il coordinamento lombardo di Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali. La troupe di Etv visita i principali canili della regione per conoscere – e presentare ai telespettatori – gli animali in cerca di una nuova casa. Principalmente cani (ma anche gatti), salvati e accolti dai volontari Enpa, pronti per essere adottati da una nuova famiglia. Verrà sempre fornita una sintetica descrizione con le caratteristiche e la storia di ogni animale presentato, oltre ai contatti della sede Enpa di riferimento per candidarsi per l’adozione.

Centoventi Secondi e Salva un Amico: da lunedì al venerdì, ogni sera alle 20, su Etv.