È “eccellente” secondo il commissario governativo per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, il lavoro svolto dalla Lombardia per quanto riguarda il piano di vaccinazione. Ieri il commissario ha fatto tappa a Milano per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale. Primo appuntamento nella sede di Areu, dove si trova l’unità di crisi e poi visita all’Hub del Palazzo della Scintille a Milano e al centro del Niguarda.

“L’Italia ha fatto e sta facendo squadra – ha detto Figliuolo – per la Lombardia parlano i dati. Il tempo è galantuomo e confido che questa copertura sarà incrementata. La Lombardia, in particolare, con l’87% della copertura vaccinale ha raggiunto un risultato eccellente, l’Italia è all’83 e, dunque, ci avviamo su percentuali notevoli. In Lombardia sono 8 milioni le persone che hanno almeno una dose o la dose unica, questo pone la regione al di sopra della media nazionale grazie ad un piano ben fatto e ben studiato”