“La Lombardia è pronta a offrire a tutti i cittadini lombardi la terza dose di vaccinazione anti-Covid” a dirlo è Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale in regione, che ha presentato anche una tabella di marcia con le scadenze. Prima di presentare le prossime tappe però Bertolaso ha voluto ribadire con forza la necessità di procedere per gli immunocompromessi (già partiti il 20 settembre scorso con la dose addizionale) “per il completamento del ciclo vaccinale primario e il raggiungimento di un adeguato livello di risposta immunitaria”.



Intanto da ieri sono iniziate le vaccinazioni anche per gli over 80 (se sono passati 6 mesi dalla seconda dose) e in linea di massima dal 22 novembre, una volta ottenuti i via libera necessari, potranno accedere anche tutti gli over 18, sempre a condizioni che siano trascorsi 6 mesi dalla seconda dose, somministrazioni che poi andranno avanti fino a maggio 2022.

Il cronoprogramma

Attualmente la tabella di marcia indica al 30 ottobre la conclusione per gli immunocompromessi che si vaccinano nei centri massivi tramite prenotazione o vengono chiamati dalle strutture assistenziali di riferimento. Per gli over 80 il termine è fissato a fine dicembre. Dal 7 ottobre a metà novembre sarà la volta della Rsa (ospiti e personale) che vaccineranno nelle loro sedi, mentre dall’11 ottobre a fine anno tocca al personale sociosanitario





Le terze dosi, oltre ad essere prenotate sulla consueta piattaforma, essere somministrate anche nelle farmacie. Sono 668 quelle attive in regione, dal 20 ottobre partiranno quelle che fanno capo all’Ats Insubria.

È stato, inoltre, definito un apposito accordo con i Medici di Medicina Generale.