L’Asst Lariana fa sapere che si è conclusa la configurazione dell’ospedale di Menaggio come Centro vaccinale per la somministrazione della terza dose “booster” (cioè di richiamo) ai cittadini over 80 e pertanto già a partire da oggi per i residenti dei comuni dell’Alto Lario è possibile effettuare la prenotazione sul portale di Regione Lombardia. Nel frattempo, stamattina, come anticipato nei giorni scorsi, sono stati vaccinati a Menaggio sessanta cittadini contattati direttamente da Asst Lariana tra coloro che avevano ricevuto la seconda somministrazione almeno sei mesi fa.

L’ospedale di Menaggio sarà a disposizione delle vaccinazioni (terza dose) per gli over 80 tutti i martedì dalle 8 alle 14. Gli altri Centri vaccinali messi a disposizione di Asst Lariana sono Lariofiere ad Erba e via Napoleona a Como.

Per prenotare un appuntamento è necessario accedere alla piattaforma www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e cliccare sul pulsante “Terza dose – Cittadini con età maggiore di 80 anni”.