L’aggiornamento sul contagio diffuso dalla Regione Lombardia, registra 449 nuovi casi di coronavirus, 54.574 i tamponi effettuati, il tasso di positività è pari allo 0,8%

Nelle strutture ospedaliere si assiste ad un aumento dei malati in terapia intensiva, con 4 pazienti in più sono complessivamente 63 i ricoverati, mentre diminuiscono i posti letto occupati in reparto, che oggi sono 351, 7 in meno rispetto a ieri.

I decessi causati dal virus nelle ultime 24 ore sono 2, 34.069 dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi divisi per provincia sono Milano: 143 di cui in città, Brescia: 69; Monza e Brianza: 58; Varese: 37; Cremona: 29; Bergamo: 26; Como: 20; Pavia: 17; Sondrio: 10; 7 a Lecco e Lodi; ed infine 6 a Mantova.

