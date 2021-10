Per tutta la mattina del 9 ottobre -giorno di partenza del Giro di Lombardia- informa Asf Autolinee attraverso un comunicato, sarà interrotto il traffico veicolare in Via Cairoli, Via Fontana e Piazza Cavour. Successivamente, alle ore 10.30 circa, partirà la carovana della gara, che percorrerà Via Milano – Via Napoleona – Via Pasquale Paoli. La corsa poi proseguirà per Cantù – Brenna – Ponte Lambro – Asso – Passo del Ghisallo – Bellagio – Malgrate ed oltre fino a Bergamo. Pertanto, si renderanno necessarie le seguenti modifiche al servizio:

A COMO DALL’INIZIO DEL SERVIZIO DI SABATO 9 OTTOBRE ALLA RIAPERTURA DI PIAZZA CAVOUR.

– Linee 1-6-11: deviazione da Lungolario Trento per Lungolario Trieste – Piazza Matteotti – Via Manzoni – Piazza Verdi (ritorno: deviazione da Via Battisti per V.le Lecco – Via Manzoni – Piazza Matteotti – Lungolario Trieste)

– Linee C50-C52: Le linee sono limitate in V.le Lecco e ripartono dal Teatro Sociale

– Linee C43-C60: Il capolinea è spostato in Stazione Autolinee.

– Linea C70: le Corse in arrivo a Como da Via Battisti deviano per V.le Lecco – Via Manzoni – Piazza Matteotti – Lungolago (ritorno: nessuna variazione).

– Linea 5:Le corse da Stazione San Giovanni in partenza tra le 9.30 e le 11.30 sono deviate da Via Gallio per Via Cavallotti – Lungolago – Piazza Matteotti – Via Manzoni – Via Dante – Via Dottesio – Via Fiume – Via Zezio. Ritorno regolare.

– Linea 7: Tutte le corse da Sagnino dalle 9.28 alle 11.28 sono deviate da Via Manzoni per Via Dante – Via Briantea – SS per Lecco. Tutte le corse da Lora dalle 9.25 alle 10.23 sono deviate da SS per Lecco per Via Briantea – Via Dante – Via Manzoni.

– Linea 11: Tutte le corse da Sagnino dalle 9.36 alle 10.36 sono deviate da Piazza Matteotti per Via Dante, Via Briantea, Via Piave, Via Magenta, poi regolare. Tutte le corse da Bassone dalle 9.41 alle 10.41 sono deviate da Via Palestro per Via Castelnuovo, Via Briantea, Via Dante, Piazza Matteotti, poi regolare.

Nei casi non menzionati, le vetture attenderanno la riapertura della strada. Saranno possibili ulteriori modifiche senza preavviso a seconda della situazione contingente.

I dettagli di altre variazioni al servizio sulle linee extraurbane sono consultabili sul sito www.asfautolinee.it