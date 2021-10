Alluvioni nel Comasco, oltre 5 milioni di euro i fondi destinati al territorio lariano messi a disposizione da Regione Lombardia per i danni causati dal maltempo della scorsa estate.

Oltre 2 milioni saranno destinati al comune di Blevio, 750mila euro per Brienno e ancora un milione di euro diretti a Laglio e Cernobbio. Si tratta dei primi interventi per la messa in sicurezza dopo le alluvioni che si sono abbattute nei mesi di luglio e agosto sul territorio lariano.

Le risorse rientrano nel piano da oltre 18 milioni di fondi regionali per finanziare 21 interventi urgenti per la difesa del suolo da realizzarsi sul territorio lombardo. La delibera è stata approvata dalla giunta di Regione Lombardia.

“Attenzione particolare di Regione ai territori più colpiti dagli eventi calamitosi di questa estate attraverso l’impiego di risorse proprie in attesa degli ulteriori stanziamenti previsti dallo Stato centrale a seguito del riconoscimento dello stato di calamità naturale”, ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, commentando lo stanziamento per la mitigazione dei rischi idrogeologi.

“Sono soddisfatto, questa delibera dimostra nuovamente la vicinanza che Regione Lombardia ha nei confronti del territorio Comasco – ha commentato il Sottosegretario ai rapporti con il consiglio regionale Fabrizio Turba – Questo finanziamento servirà per sanare situazioni di rischio idrogeologico e idraulico e per prevenire ad eventuali futuri fenomeni alluvionali nel nostro territorio”.

Nello specifico la somma prevista per Blevio servirà per far fronte ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria dei torrenti Greggio e Coletta. Interventi di manutenzione straordinaria di vallecole ed impluvi a Cernobbio e Laglio e infine interventi urgenti di manutenzione straordinaria nella Valle del Caraello per il comune di Brienno.