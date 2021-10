“La Lombardia ha superato oggi il traguardo del 90% di adesioni alla campagna vaccinale” lo fa sapere l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti che sulla sua pagina Facebook ha diffuso i numeri precisi: il 90% ha ricevuto almeno una dose; l’87% è già stato vaccinato completamente.

“Siamo la prima regione d’Italia con 15,3 milioni di somministrazioni effettuate in soli 9 mesi. Se fosse uno Stato, la Lombardia sarebbe terza in Europa dietro Portogallo e Danimarca, quarta al mondo dopo anche Israele” ha aggiunto Moratti.

Buone notizie sono state comunicate per la fascia 20/70 anni, quella dei lavoratori: 91% di adesioni, 90% di vaccinati con almeno una dose; 86% di vaccinati completi.

Intanto la campagna per la somministrazione della terza dose di vaccino in abbinata all’ antinfluenzale, dedicata a immunocompromessi e over80, “procede ottimamente” commenta infine l’assessore e vicesindaco ringraziando i cittadini e tutto il personale sanitari e mondo del volontariato coinvolto.

In conclusione sono stati forniti i numeri relativi all’incidenza dei positivi al Covid su 100mila abitanti si attesta a 20, al disotto della media nazionale, con l’occupazione di posti letto in area medica di meno del 5% e di ricoveri in terapia intensiva sotto al 4%.

E i dati giornalieri – che arrivano dopo il weekend e quindi con un numero di tamponi processati inferiore – parlano oggi di 87 nuovi positivi su 15.266 test eseguiti in regione, il tasso di positività si attesta allo 0,5%. 6 i nuovi casi nel Comasco.