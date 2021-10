Nuova medaglia per lo sport lombardo. Nella terza giornata del 57° Gran Premio Giovanissimo “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, i campionati italiani under 14 di scherma. A conquistarla è la comasca Martina Molteni, atleta tesserata per la Comense Scherma, arrivata terza nella gara di fioretto femminile Giovanissime.

Molteni si è fermata solo in semifinale, sconfitta per 10-6 da Maria Elisa Fattori (Club Scherma Jesi), che ha poi vinto la gara. In precedenza, la giovane fiorettista comasca, aveva avuto accesso alla semifinale grazie alla vittoria per 10-8 su Anna Sofia Cantarini (Club Scherma Ancona) nei quarti di finale. Si tratta della quarta medaglia per la Lombardia e della prima per la Comense Scherma in questa edizione del Gran Premio Giovanissimi.