“La Lombardia supera il quarto mese consecutivo in zona bianca, con numeri incoraggianti e ancora in discesa”. Nel giorno del consueto monitoraggio sull’andamento della pandemia di Coronavirus, il presidente della Lombardia Attilio Fontana annuncia che la regione resta in zona bianca e conferma i dati incoraggianti diffusi dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute. Il tasso di incidenza della malattia per 100mila abitanti è sceso da 22,2 di settimana scorsa a 18,3. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è calato dal 6 al 5%, mentre resta stabile al 4% quello delle terapie intensive.

In Lombardia oggi, a fronte di 105.469 tamponi effettuati, i nuovi casi sono 288 e il tasso di positività è allo 0,2%.

In terapia intensiva sono ricoverati 56 pazienti (2 in più di ieri) mentre diminuiscono quelli nei reparti ordinari, dove i letti occupati sono 297.

Il numero dei decessi da inizio pandemia sale a 34.112. Quattro le vittime di oggi.

La provincia con più casi, rimane Milano: sono 92 di cui 31 a Milano città. Nel Comasco i nuovi positivi sono 13.