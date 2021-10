Carrozze ridotte, corse soppresse, treni in ritardo e poche informazioni. Un viaggio – per molti quotidiano – che diventa un incubo. È tanta la rabbia dei pendolari per i continui disagi che si stanno verificato soprattutto nelle ultime settimane sui treni Tilo (i convogli regionali Ticino Lombardia) che viaggiano lungo la tratta ferroviaria Milano-Chiasso.

“Nelle ultime tre settimane i treni viaggiano con una decurtazione di carrozze – spiega Ettore Maroni, portavoce del comitato Pendolari Como – Una situazione che genera caos e disagi e che in aggiunta coincide con la ripresa del lavoro in presenza dopo un anno passato in smart working. I treni devono rispettare la capienza dell’80% ma – in particolare – sulla linea ferroviaria Milano-Chiasso le carrozze da dieci sono passate a sei e in alcuni casi, soprattutto negli orari di punta, può capitare che il limite venga superato”. Poi Maroni aggiunge: “I treni che viaggiano in composizione ridotta creano inevitabili sovraffollamenti e conseguenti ritardi. Non è difficile immaginare che i treni delle 17:43 e 18:43 sono molto frequentati e se in composizione dimezzata i convogli non possono soddisfare l’affollamento massimo consentito dalle norme anti Covid”.

“Se questa situazione è destinata a perdurare è necessario rivedere il numero delle fermate per limitare il numero dei passeggeri in ragione dei posti messi a disposizione sui convogli – continua il portavoce del comitato comasco – I lavoratori stanno ormai riprendendo l’agognata “normalità”, purtroppo il servizio ferroviario non sembra essere in grado di soddisfare le loro necessità”.

Maroni infine fa sapere di aver scritto a Regione Lombardia per chiedere un intervento risolutivo. “Abbiamo chiesto di intervenire a Regione affinché chieda a Trenord di monitorare la situazione e mettere a disposizione convogli con le carrozze al completo. Ad oggi il servizio non è in grado di soddisfare l’utenza”.