A fronte di 127.960 tamponi effettuati, sono 383 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, pari allo 0,2%. Nessun nuovo caso di coronavirus nelle province di Como e Sondrio. Calano i ricoveri negli ospedali, dove sono 53 i malati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri, 276 i pazienti in reparto, 4 in meno. L’aggiornamento quotidiano sul contagio diffuso dalla Regione evidenzia un decesso causato dal Covid, che porta il bilancio totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 34.131.

I nuovi casi: Milano: 133 di cui 71 in città; Brescia: 62; Varese: 49; Bergamo: 38; Monza e Brianza: 31; Pavia: 24; Cremona: 18; Lecco: 16; 6 a Lodi e Mantova: 6; zero come anticipato a Como e Sondrio.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 127.960, totale complessivo: 16.457.563

– i nuovi casi positivi: 383

– in terapia intensiva: 53 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 276 (-4)

– i decessi, totale complessivo: 34.131 (+1)

I nuovi casi divisi per provincia

Milano: 133 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 38;

Brescia: 62;

Como: 0;

Cremona: 18;

Lecco: 16;

Lodi: 6;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 31;

Pavia: 24;

Sondrio: 0;

Varese: 49.