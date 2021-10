Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-2). A fronte di 97.653 tamponi effettuati, sono 381 i nuovi positivi in Lombardia con un tasso di positività allo 0,3%. Come accaduto nella giornata di ieri non nessun nuovo caso di coronavirus è stato registrato nel Comasco. Sono i dati dell’aggiornamento quotidiano sul contagio diffuso dalla Regione.

I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 51, negli altri reparti 274. Quattro i decessi registrati nelle ultime 24 ore che portano il bilancio totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 34.135.

I nuovi casi per provincia: Milano 141 di cui 73 in città; Bergamo 27; Brescia 55; zero casi a Como; Cremona 28; Lecco 5; Lodi 3; Mantova 11; Monza e Brianza 8; Pavia 23; Sondrio 4; Varese 34.