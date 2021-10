Dopo tre giorni a “contagi zero” il Comasco segna oggi un incremento di positivi: sono 33 i nuovi casi Covid accertati. E’ quanto emerge dal bollettino regionale nel quale, a fronte di 94.483 test eseguiti, si contano 393 contagi (il tasso di positività si attesta allo 0,4%).

In Lombardia sono stabili i ricoveri: 48 in terapia intensiva, uno meno di ieri e 276 negli altri reparti (-5). Rispetto a ieri però raddoppiano i decessi che sono passati da 2 a 4 in 24 ore, e portano il drammatico conto delle vittime a 33.141 da inizio pandemia.



Per quanto riguarda le singole province, sono stati segnalati 106 casi nel Milanese, 64 nel territorio di Varese, 42 a Bergamo e altrettanti a Brescia, 33 – come detto – nel Comasco, 20 in provincia di Monza, 17 a Mantova, 12 nel Pavese, 9 a Cremona, 8 a Lecco, 6 a Lodi e 2 a Sondrio.

Sono attualmente in isolamento domiciliare 8.151 lombardi.