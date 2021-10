“Alle Province di Varese, Como, Lecco e Sondrio è stata assegnata la somma di 15 milioni e 870 mila euro per il ristorno fiscale delle tasse pagate in Svizzera dai lavoratori frontalieri per l’anno fiscale 2019. Nello specifico, alla Provincia di Como sono stati assegnati 5 milioni, 611mila e 915 euro“.

A spiegarlo è Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi. “Con questi contributi – aggiunge Fermi- le varie realtà territoriali possono pianificare importanti lavori di manutenzione, riqualificazione infrastrutturali e potenziamento del trasporto pubblico locale. Alle risorse assegnate oggi si andranno poi ad aggiungere i fondi destinati direttamente ai Comuni ripartiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo i criteri stabiliti da Regione Lombardia”.