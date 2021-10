Terza dose di vaccino anche per gli over 60 e i fragili. In Lombardia al via da oggi le prenotazioni sul portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it o tramite call center gratuito 800.894.545. “Proteggersi con la terza dose di vaccino – ha spiegato il vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – è molto importante soprattutto per i soggetti più fragili. Dopo aver ricevuto la prima e la seconda dose di vaccino, la terza è necessaria per continuare a essere protetti”.

Per sapere se si rientra nel target di fragilità è possibile consultare, attraverso il portale di Regione Lombardia, la tabella del Ministero della Salute. Vista la priorità nella salvaguardia dei pazienti in ospedale e nelle Rsa, la vicepresidente Moratti ha rinnovato inoltre l’invito alla somministrazione della dose booster a chi esercita professioni sanitarie e agli operatori non sanitari che lavorano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private. Ma anche nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.