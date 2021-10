Per quanto riguarda l’offerta di Asst Lariana i cittadini sulla base del comune di residenza attraverso il portale, che ricordiamo in questo caso è, www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it, potranno scegliere il centro più vicino.

Per gli over 65

Ad oggi sono state aperte agende con appuntamenti nell’Hub in via Napoleona a Como e nell’Hub di Lariofiere a Erba (con ambulatori dedicati solo alla vaccinazione antinfluenzale) e poi all’ospedale di Menaggio.

Per gli adulti

I centri indicati sul sito sono: Como (Hub vaccinale in via Napoleona con ambulatori dedicati), Erba (Hub vaccinale di Lariofiere con ambulatori dedicati), Olgiate Comasco, Lomazzo, Cantù, Menaggio, Porlezza e Centro Valle Intelvi.

Per i minori fragili

Per quanto riguarda la somministrazione ai minori fragili, Asst Lariana comunicherà nel corso dei prossimi giorni le modalità di offerta per questa fascia di popolazione.

Per i minori non fragili

Per i minori non fragili invece, sono già resi noti i luoghi dove recarsi dopo la prenotazione: a Como al centro vaccinale in via Napoleona e a Erba a quello di Lariofiere. Saranno disponibili postazioni di vaccinazione anche all’ospedale di Menaggio