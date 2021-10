A fronte di 97.538 tamponi effettuati, sono 510 i nuovi casi Covid in Lombardia con un tasso di positività che oggi si attesta allo 0,5%.

In terapia intensiva attualmente sono ricoverati 46 pazienti, ieri erano 45. Diminuiscono invece, quelli nei reparti ordinari dove i letti occupati sono 297, tre in meno di ieri.

Il numero delle vittime del Coronavirus sale a 34.152 considerando gli ultimi quattro decessi.

Rispetto all’andamento del contagio nelle province lombarde, Milano si conferma in cima alla lista per numero di casi: sono in tutto 159 di cui 76 a Milano città. Solo due, i positivi a Lecco, mentre a Como sono 17.