Il presidente di Confartigianato imprese Marco Granelli intervenuto oggi all’inaugurazione della 48^ mostra dell’Artigianato a Lariofiere di Erba ha fatto il punto sullo stato del comparto reduce dai pesanti effetti della pandemia che hanno segnato anche il tessuto economico lombardo e Comasco.

In Lombardia l’artigianato rappresenta il settore trainante dell’economia regionale, in aiuto alle attività danneggiate dalla pandemia la regione ha stanziato risorse importanti, Alessandro Fermi: “La Regione ha messo a disposizione 460 milioni per la ripartenza delle imprese lombarde”