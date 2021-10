Martedì sarà discussa in Consiglio Regionale una mozione presentata dal MoVimento 5 Stelle, finalizzata a prorogare l’Ecobonus 110% e gli altri bonus mantenendo l’attuale regime. Il consigliere pentastellato Raffaele Erba, tra i firmatari della mozione, dichiara: “Le modifiche a questi importanti incentivi proposte dalla manovra Draghi danneggiano pesantemente le imprese del comparto edilizio che soprattutto in Lombardia hanno cambiato marcia grazie al superbonus 110%. Tutte le stesse associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali ne hanno riconosciuto la bontà e la centralità per il nostro sviluppo economico”. “Per questo motivo abbiamo depositato una mozione affinché dal Consiglio Regionale possa partire uno sprone forte al Governo per scongiurare modifiche che rappresenterebbero un grosso passo indietro. Non comprendiamo questo cambio di rotta in peggio soprattutto perché la misura si autofinanzia attraverso l’indotto che crea e può essere innestata anche al PNRR”. “Chiediamo a Regione Lombardia di aprire un confronto con il Governo, i Ministri competenti e il Parlamento per lavorare affinché siano mantenuti gli attuali incentivi anche per gli edifici privati diversi dai condomini, compreso il bonus facciate”. “Non dobbiamo perdere un’occasione che in un colpo solo permette ai cittadini di riqualificare la propria abitazione a costo zero e alle aziende e alle imprese edili di ripartire, il tutto migliorando la sostenibilità generale delle nostre case”.