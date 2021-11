La 48esima mostra dell’Artigianato a Lariofiere di Erba, con i suoi 128 espositori presenti su un’area di 7000 metri quadrati, rimarrà aperta fino al 7 novembre. Negli stand sono tante le imprese, dal settore del legno arredo, a quello del tessile, fino alla ristorazione.

Ospite speciale di questa edizione 2021, l’artigianato afghano, che ha reso famoso il Paese prima delle note vicende di ordine sociale e politico. A sostegno di questo messaggio è intervenuta anche la principessa Soraya Malek nipote del Re Amanullah Khan e della Regina Soraya Tarzi, sovrani modernizzatori del Paese arrivati in Italia nel 1930.

In Lombardia l’artigianato rappresenta un settore trainante dell’economia regionale e in aiuto alle attività danneggiate dalla pandemia la Regione ha stanziato risorse, e nello specifico: “460 milioni per la ripartenza delle imprese ” come ha sottolineato Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale.

La Mostra quest’anno offrirà sia l’ingresso che il parcheggio gratuiti, un invito per i visitatori a tornare nei padiglioni dopo la versione digitale della fiera dello scorso anno.