Parole di condanna da Movimento 5Stelle e Pd dopo l’atto vandalico contro la sede della Lega provinciale in via Dottesio a Como. “Un altro vile attacco inaccettabile. Troppe ormai le azioni violente che si stanno susseguendo nel nostro territorio e che colpiscono sindacati e forze politiche di ogni schieramento. Un clima che non può essere tollerato – ha detto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Erba – Piena vicinanza alla Lega di Como. Le idee non possono e non devono affermarsi attraverso la violenza ma solo con una sana dialettica tra le parti». Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, ha espresso “ferma condanna dell’atto vandalico”

“Solidarietà ai dirigenti e militanti della Lega – ha aggiunto – Si tratta di un atto criminale, gravissimo e intollerabile. Il clima è pesante ma non è questa la politica che serve alla collettività. Prendiamo tutti le distanze da questo modo di agire. La democrazia è un bene prezioso che vive di confronto, non di scontro. Noi ci batteremo sempre per il rispetto del pensiero di tutti”.