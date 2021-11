Con l’attivazione del sistema di prenotazione, è iniziata il 28 ottobre la campagna per la vaccinazione antinfluenzale. Sul portale www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it sono stati aperti gli appuntamenti per i cittadini a partire dai 65 anni di età (compresi i nati nel 1956). L’avvio delle somministrazioni è previsto per l’11 novembre.

Dal 4 novembre potranno prenotarsi, sempre sul portale, i soggetti ad alto rischio per patologia di tutte le età e le donne in stato di gravidanza. Cinque giorni dopo e cioè dal 9 novembre la possibilità di vaccinarsi è estesa ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Dal 15 novembre, gli appuntamenti saranno aperti a tutte le altre categorie previste dalla circolare ministeriale (forze di polizia, vigili del fuoco, donatori di sangue, veterinari).

Per quanto riguarda l’offerta di Asst Lariana i cittadini sulla base del comune di residenza, sempre attraverso il portale, potranno scegliere il centro più vicino. Ad oggi sono state aperte agende con appuntamenti nell’Hub in via Napoleona e Lariofiere a Erba e anche all’ospedale di Menaggio. Per i minori fragili residenti nel territorio di propria competenza, Asst Lariana comunicherà nel corso dei prossimi giorni le modalità di offerta mentre per i minori (non fragili), i centri attrezzati alla vaccinazione saranno quelli di via Napoleona , Lariofiere e Menaggio.